Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste prioritaire de Xavi a tranché pour son avenir !

Publié le 7 décembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Désireux de se renforcer offensivement, le FC Barcelone songerait à s'attacher les services de Ferran Torres. Le joueur de 21 ans, lui, aurait déjà tranché pour son avenir.

Face à un début de saison assez délicat, le FC Barcelone chercherait à se renforcer cet hiver. Ce serait surtout le secteur offensif qui serait concerné. Ainsi, Joan Laporta explorerait quelques pistes afin de dénicher un nouvel attaquant pour l’effectif de Xavi. Le président catalan a déjà inscrit plusieurs noms sur sa liste. Parmi eux, on peut retrouver celui de Ferran Torres. Ancienne piste du Barça lors du mercato estival, l’Espagnol continuerait d’intéresser les Blaugrana . Face à la concurrence à son poste à Manchester City, le joueur de 21 ans pourrait, lui, envisager un retour en Espagne un an et demi après avoir rejoint la Premier League. L’international de la Roja aurait d’ailleurs les idées claires pour son avenir.

Ferran Torres a fait part de sa volonté de rejoindre le Barça à Guardiola