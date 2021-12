Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Accord trouvé dans ce dossier chaud de Xavi ?

Publié le 7 décembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Face à des difficultés offensives depuis le début de saison, le FC Barcelone chercherait à se renforcer dans ce secteur de jeu et Ferran Torres semble être une option intéressante aux yeux du Barça. Un accord aurait d'ailleurs été trouvé entre le club catalan et le joueur de 21 ans.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone éprouve quelques difficultés en attaque. Le club catalan souhaiterait donc se renforcer dans ce secteur lors du prochain mercato hivernal. Joan Laporta suivrait quelques pistes et plusieurs noms ont déjà été liés au Barça à l’instar d’Edinson Cavani, Arthur Cabral ou encore Ferran Torres. Actuellement blessé, l’Espagnol pourrait avoir perdu sa place dans le onze titulaire de Pep Guardiola au profit de ses concurrents à son poste. Ainsi, le joueur de 21 ans pourrait envisager un retour en Espagne seulement un an et demi après avoir quitté LaLiga pour la Premier League. Les négociations avanceraient d’ailleurs dans le bon sens entre les Blaugrana et l’international de la Roja .

Le Barça a un accord de principe avec Ferran Torres