Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est possible pour Laporta dans ce dossier à 60M€ !

Publié le 7 décembre 2021 à 11h00 par La rédaction

En difficulté sur le plan offensif depuis le début de saison, le FC Barcelone s'intéresserait à Ferran Torres pour renforcer ce secteur de jeu. Et malgré les grandes exigences de Manchester City dans le dossier, tout serait encore possible pour Joan Laporta.

Face à quelques difficultés sur le plan offensif depuis le début de saison, le FC Barcelone chercherait à se renforcer dans ce secteur de jeu cet hiver. Joan Laporta explorerait donc quelques pistes afin de recruter un nouvel attaquant pour Xavi lors de ce mercato hivernal. Plusieurs noms ont déjà été cités du côté du club catalan, comme Edinson Cavani, Arthur Cabral ou encore Ferran Torres. Ce dernier, faisant face à une concurrence trop importante à son poste à Manchester City, pourrait envisager un retour en Espagne seulement un an et demi après s’être envolé du côté de la Premier League. Et même si les Citizens auraient des exigences élevées dans le dossier, tout serait encore possible pour Joan Laporta.

L’écart entre l’offre du Barça et les exigences de Manchester City pour Ferran Torres ne serait pas insurmontable