Foot - Mercato

Mercato : Coup de tonnerre à l’Atletico de Madrid pour Joao Felix !

Publié le 7 décembre 2021 à 9h40 par La rédaction

À la peine avec l'Atletico Madrid depuis son arrivée, Joao Felix pourrait voir son aventure avec les Colchoneros arriver bientôt à son terme. Le Portugais nourrirait d'ailleurs quelques envies de départ.