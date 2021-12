Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier désaccord avec Xavi pour le recrutement ?

Publié le 7 décembre 2021 à 9h30 par La rédaction

En quête de renfort dans le secteur offensif, le FC Barcelone explorerait plusieurs pistes, dont celle de Ferran Torres. Cependant, le nom de l'Espagnol ferait déjà débat en interne.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone n’y arrive pas sur le plan offensif. De ce fait, afin de régler ce problème dès le mois de janvier, Joan Laporta explorerait certaines pistes pour attirer un nouvel attaquant au sein du club catalan. Quelques noms ont déjà été liés à la formation blaugrana comme Edinson Cavani, Arthur Cabral ou encore Ferran Torres. Face à la grande concurrence à son poste à Manchester City, le joueur de 21 ans pourrait envisager un retour en Espagne dès cet hiver. Cependant, en interne, le Barça aurait quelques doutes concernant le dossier de l’Espagnol.

Le Barça a des doutes concernant Ferran Torres