Mercato : Real Madrid, Barcelone... Cet énorme signal lancé pour Lautaro Martinez !

Publié le 7 décembre 2021 à 14h00 par A.C.

Alors que Karim Benzema traverse la meilleure période de sa carrière au niveau individuel, le Real Madrid commence déjà à regarder avec l’avenir avec plusieurs occasions qui pourraient se présenter.

La liste des attaquants victimes de la concurrence avec Karim Benzema est très longue. Le dernier en date se nomme Luka Jovic, qui était très prometteur à l’Eintracht Francfort, mais qui n’a pas su tenir tête au seul numéro 9 du Real Madrid. Pourtant, la presse madrilène assure qu’au sein du club, on commencerait déjà à penser à l’après-Benzema. Il faut dire qu’il aura bientôt 34 ans et son contrat se termine en juin 2023. Une première réponse devrait tomber l’été prochain, puisqu’en Espagne on n’a plus aucun doute sur l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain.

« Lautaro Martinez peut jouer au Real ou au Barça, mais... »