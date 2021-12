Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star d’Ancelotti monte au créneau pour son avenir !

Publié le 7 décembre 2021 à 7h30 par Th.B.

Ne faisant plus partie du onze de départ de Carlo Ancelotti, Federico Valverde ne serait pas prêt à répondre aux sirènes de Manchester United et compterait bien inverser la tendance au Real Madrid.

S’étant dernièrement blessé, ce qui l’a éloigné des pelouses pendant quatre semaines, Federico Valverde a fait son grand retour sur les terrains le 28 novembre dernier lors de la victoire du Real Madrid pour la réception du FC Séville (2-1). Cependant, son temps de jeu est très limité puisqu’il n’a dû se contenter que d’une vingtaine de minutes face au club andalou et l’Athletic Bilbao (1-0) et 10 minutes lors du déplacement à la Real Sociedad (2-0). De quoi lui donner des sueurs froides quant à son avenir au Real Madrid où son contrat expirera en juin 2027 ? Pas vraiment.

Valverde ne s’inquiète pas pour son avenir