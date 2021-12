Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Zinedine Zidane prend forme !

Publié le 7 décembre 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 7 décembre 2021 à 17h33

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino s’écrit en pointillés au PSG, l’état-major du club parisien serait d’ores et déjà entré en négociations avec Zinedine Zidane.

Arrivé en janvier denier au Paris Saint-Germain en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino peine à convaincre les observateurs. Il lui est effectivement reproché le visage affiché par son équipe à chaque match, celle-ci dépendant bien trop d’exploits individuels que d’une grande force collective. En outre, sa gestion des jeunes est pointée du doigt, tout comme son utilisation de certains joueurs, Achraf Hakimi et Leo Messi en particulier. Bref, autant dire que près d’un an plus tard, Mauricio Pochettino n’est plus en état de grâce au PSG, et ce d’autant plus après deux feuilletons de départs avortés, le second datant en plus d’il y a seulement quelques semaines au moment où Manchester United s’est séparé d’Ole Gunnar Solskjaer. Le scepticisme a même gagné le club de la capitale lui-même dans la mesure où nous vous avons dernièrement révélé que la question d’un licenciement de Mauricio Pochettino n’est plus taboue en coulisses.

Le PSG s’attaque concrètement au dossier Zinedine Zidane !