Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l'arrivée de Zidane !

Publié le 7 décembre 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que la piste Zinedine Zidane est étudiée par le PSG, le club de la capitale serait maintenant entré en négociations avec le Français dans le but de le nommer sur son banc en janvier.

Le temps de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG pourrait bien être compté. En effet, celui qui peine à tirer le meilleur de ses hommes et qui est sous le feu des citriques depuis le début de saison n’est plus en état de grâce à Paris, à tel point que la question de son licenciement n’est plus taboue en interne comme nous vous l’avions annoncé. Dans le même temps, l’état-major parisien rêve d’une arrivée de Zinedine Zidane dans la perspective de remplacer l’Argentin arrivé en janvier dernier, et le PSG est visiblement passé à l’action désormais.

Le PSG serait optimiste pour une arrivée de Zinedine Zidane en janvier !