Mercato - PSG : Premier signe d’une inquiétude à Madrid pour Mbappé ?

Publié le 7 décembre 2021 à 15h45 par La rédaction

Interrogé sur le cas Mbappé, qui arrive en fin de contrat au PSG, Casemiro a livré une réponse pas si anodine sur sa potentielle arrivée au Real Madrid… Analyse.

Interrogé en conférence de presse au sujet du dossier Kylian Mbappe, Casemiro, le milieu brésilien du Real Madrid, a livré une réponse pas si anodine sur l'attaquant du PSG : « Mbappé n'est pas notre joueur, mais il est clair que c'est un grand joueur. Il est dans le top 3 mondial. Et il est compatible avec n'importe quel joueur dans le monde. Lui et Vinicius sont à un grand moment de leur carrière et seraient compatibles. Tous les gens qui aiment le football admirent Mbappé parce que c'est un grand joueur. Mais ce n'est pas notre joueur, nous ne pouvons pas parler de lui ».

Comme un message du vestiaire merengue envers Mbappe ?

En insistant sur le fait que Mbappe et Vinicius étaient compatibles, le milieu brésilien tient à répondre aux interrogations s’étant faites jour ces derniers temps dans les médias espagnols au sujet de l’opportunité de recruter le Français, certains estimant qu’avec l’explosion de Vinicius, son recrutement était devenu moins nécessaire que celui d’Erling Haaland et qu’il fallait privilégier une signature du buteur norvégien. De la sorte, Casemiro escompte aussi faire passer un message à l’attaquant parisien sur le fait qu’il reste attendu par le vestiaire merengue. Le fait que Casemiro ait éprouvé le besoin de le faire traduit comme un premier signe d’inquiétude à Madrid autour de la finalisation du deal Mbappe…