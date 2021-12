Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les cartes sont rebattues pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 7 décembre 2021 à 18h15 par La rédaction

A l’occasion d’un entretien accordé à Thierry Henry, Kylian Mbappé a évoqué son avenir au PSG sur un ton tout à fait nouveau. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien avec Thierry Henry, diffusé sur Prime Video Sport, Kylian Mbappe a de nouveau évoqué son avenir alors qu'il arrive en fin de contrat au PSG : « Mon avenir ? Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu’aujourd’hui tu dois prendre le temps. Et c’est une décision qui n’est pas facile ».

Mbappé beaucoup plus indécis…

Alors qu’il y a deux mois, lors de ses dernières sorties médiatiques, le joueur avait clairement laissé entendre que son choix était fait et qu’il le portait vers un départ au Real Madrid, il n’en est plus de même aujourd’hui. Le changement de ton est même très net, l’attaquant parisien apparaissant cette fois beaucoup plus indécis. Il y a ici matière à voir un signe encourageant pour le PSG. Les cartes pourraient bien avoir été rebattues ces dernières semaines.