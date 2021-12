Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle pépite du projet McCourt est attendue au tournant…

Publié le 9 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des grandes promesses du dernier mercato estival de l’OM, Konrad De La Fuente n’a pas encore donné forcément satisfaction. Jorge Sampaoli s’est prononcé sur sa jeune recrue américaine.

Inconnu du grand public français à son arrivée à l’OM l’été dernier en provenance du FC Barcelone pour 3M€, Konrad De La Fuente (20 ans) a encore tout à prouver au sein du projet McCourt. Le jeune ailier américain n’a pas encore inscrit le moindre but avec l’OM en 17 matchs disputés toutes compétitions confondues, et ce malgré les nombreux espoirs placés en lui par Jorge Sampaoli. Interrogé en conférence de presse mercredi, l’entraîneur de l’OM a d’ailleurs évoqué les difficultés de De La Fuente.

« Le club a fait un investissement… »