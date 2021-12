Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli attend au tournant deux recrues du projet McCourt !

Publié le 8 décembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a recruté une dizaine de joueurs pour étoffer l'effectif de Jorge Sampaoli. Parmi ces renforts, Konrad de la Fuente et Gerson ne donnent pas encore entière satisfaction au coach de l'OM. Alors que les deux jeunes talents peinent à s'acclimater à Marseille, Jorge Sampaoli a tenu à leur envoyer un message en conférence de presse ce mercredi.

Pour satisfaire au mieux Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a frappé très fort lors du dernier mercato estival. En effet, le président de l'OM a recruté une dizaine de joueurs pour que l'effectif de l'Argentin soit le plus compétitif possible. Plus précisément, Pablo Longoria a attiré à la fois Amine Harit, William Saliba, Luan Perez, Pau Lopez, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Gerson et Konrad de la Fuente. Malgré cette pluie de recrues, l'OM ne démérite pas sur le plan comptable en Ligue 1 (actuellement troisième avec un match en moins). Toutefois, certains renforts peinent à s'adapter à l'OM et à évoluer à leur plus haut niveau pour le moment. C'est le cas par exemple de Konrad de la Fuente et de Gerson. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Jorge Sampaoli a été interrogé sur ces deux joueurs. Et il n'a pas manqué de leur envoyer un message fort.

«On attend qu'il fasse plus de débordements et de passes décisives»

En ce qui concerne Konrad de la Fuente, Jorge Sampaoli lui a donné les clés pour pouvoir le satisfaire et être performant sur le terrain. « C'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui est très jeune aussi. Le club a fait un investissement pour l'avenir. Il y a beaucoup de variations dans son rendement à cause de sa jeunesse. On attend qu'il fasse plus de débordements et de passes décisives. Quand Under n'était pas là, on n'a pas réussi à trouver ça » , a confié le coach de l'OM.

«Au Brésil, il survolait le championnat physiquement, là c'est plus difficile»