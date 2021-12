Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli interpelle l’une de ses recrues du mercato !

Publié le 8 décembre 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Recruté en provenance du FC Barcelone l’été dernier, Konrad De La Fuente peine encore à trouver ses marques à l’OM. Et Jorge Sampaoli, qui fonde beaucoup d’espoir dans son jeune attaquant américain, lui fait passer un message clair…

En débarquant à l’OM lors du dernier mercato estival pour seulement 3M€, Konrad De La Fuente (20 ans) a rapidement eu l’étiquette de grand espoir du projet McCourt, d’autant que le jeune ailier américain débarque tout droit du FC Barcelone où il n’a pas réussi à s’imposer. Mais depuis le début de la saison, De La Fuente peine encore à se montrer à son avantage avec l’OM, et son entraîneur Jorge Sampaoli est revenu sur son recrutement ce mercredi en conférence de presse.

« Un investissement pour l’avenir »