Mercato - OM : Pablo Longoria déjà obligé de revoir ses plans pour janvier ?

Alors que le mercato hivernal n’a pas encore commencé, Pablo Longoria pourrait déjà être contraint de rayer un nom de sa short-list.

Il s’est montré très actif et surtout prolifique cet été, mais Pablo Longoria devra redoubler d’efforts. Le président de l’Olympique de Marseille devra en effet réussir là où il échoué, soit la vente des éléments jugés indésirables par Jorge Sampaoli ou dont le départ semble intéressant au niveau économique. Le coach de l'OM a d’ailleurs déjà donné un nom à Longoria, avec Jordan Amavi. « Jordan ou d'autres ont le droit de chercher une porte de sortie » a déclaré Sampaoli. « L'important c'est que le joueur progresse, si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato ». Il faut dire qu’Amavi n’a joué que deux matchs avec l’Olympique de Marseille cette saison et même s’il a récemment prolongé jusqu’en 2025, un départ semble être devenu inévitable.

Longoria vise Sergio Gomez d’Anderlecht...

Jorge Sampaoli n’a toutefois pas ouvert la porte aux départs, mais a également réclamé d’autres renforts à Pablo Longoria, qui est d’ailleurs allé dans son sens en expliquant : « D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif ». Ainsi, si Jordan Amavi venait à quitter l’Olympique de Marseille, son remplaçant devrait arriver et il serait déjà tout trouvé. La Dernière Heure a en effet annoncé que Longoria aurait été séduit par les prestations de Sergio Gomez, ancien du FC Barcelone passé par le Borussia Dortmund et désormais à Anderlecht. Le latéral gauche très offensif de 21 ans aurait cependant d’autres prétendants, comme l’Inter, l’Ajax ou encore des clubs de Ligue 1, avec le Stade Rennais, le LOSC et l’AS Monaco.

