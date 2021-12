Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez se prononce sur sa situation délicate !

Publié le 8 décembre 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Victime d’une concurrence grandissante dans le secteur défensif de l’OM, Alvaro Gonzalez a été annoncé potentiellement partant. Le défenseur espagnol a fait le point sur sa situation au sein du club phocéen.

Avec les arrivées de William Saliba, Leonardo Balerdi ou encore Luan Peres durant le mercato estival, et alors que Duje Caleta-Car est finalement resté à l’OM, la concurrence fait rage dans le secteur défensif de Jorge Sampaoli. RMC Sport annonçait d’ailleurs récemment qu’Alvaro Gonzalez, beaucoup moins utilisé par l’entraîneur de l’OM cette saison, s’interrogerait sur sa situation personnelle et pourrait envisager un départ. Interrogé en conférence de presse ce mercredi, Alvaro s’est prononcé sur cette concurrence importante.

« C’est difficile »