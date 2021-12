Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli note un problème avec sa grosse recrue…

Publié le 9 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Arrivé tout droit du Brésil lors du dernier mercato estival, Gerson peine encore à trouver son rythme de croisière à l’OM. Et Jorge Sampaoli s’est prononcé sur l’intégration délicate de son nouveau milieu de terrain.

Pour lancer son mercato estival 2021 qui avait été très agité dans le sens des arrivées, l’OM avait attiré Gerson en provenance de Flamengo, et comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, cette opération pourrait coûter jusqu’à 30M€ au club phocéen. Gerson, qui était l’un des souhaits forts de Jorge Sampaoli, peine encore à trouver ses marques en France, et l’entraîneur de l’OM a évoqué son intégration difficile mercredi en conférence de presse.

« Il a besoin d’une adaptation… »