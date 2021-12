Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ikoné jette un froid sur son avenir !

Publié le 9 décembre 2021 à 8h17 par La rédaction mis à jour le 9 décembre 2021 à 8h20

Double passeur décisif mercredi soir contre Wolfsburg, Jonathan Ikoné a évoqué son avenir au LOSC après la rencontre et s’est montré peu rassurant à ce sujet.