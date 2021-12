Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Benzema… Zidane préparerait déjà sa vengeance sur le Real Madrid !

Publié le 9 décembre 2021 à 12h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du comité de direction du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane aurait déjà un profil bien en tête pour oublier Kylian Mbappé en la personne de Karim Benzema selon la presse espagnole.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en toute fin de saison dernière, Zinedine Zidane est une option prise en considération par le PSG dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino qui ne fait plus l’unanimité comme le10sport.com vous le dévoilait le 9 novembre dernier. Et alors que les discussions se multiplieraient entre le clan Zidane et les décideurs du PSG ces derniers jours selon la presse ibérique, l’ancien coach du Real Madrid aurait une idée précise pour tourner la page Kylian Mbappé, qui se rapprocherait les jours passant de la Casa Blanca.

Zidane miserait sur Benzema, pas contre l’idée de le rejoindre au PSG !