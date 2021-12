Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prêt à abattre son ultime atout pour Mbappé, mais…

Publié le 9 décembre 2021 à 11h15 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé se rapprocherait énormément du Real Madrid en coulisse, le PSG compterait sur l’éventuelle nomination de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur du club parisien afin d’inverser la tendance. Mais il se pourrait qu’il soit déjà trop tard…

D’ici la fin de la saison, le PSG pourrait être contraint de dénicher un successeur à Kylian Mbappé sur le marché des transferts. En effet, le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration le 30 juin prochain au Paris Saint-Germain. Et au vu de l’état de la situation entre les dirigeants parisiens et le clan Mbappé, une prolongation de contrat serait peu probable à ce jour. Le10sport.com vous a même dévoilé deux options prises en considération par le PSG en août dernier en les personnes d’Erling Braut Haaland et de Robert Lewandowski. Cependant, le PSG n’aurait pas encore lâché l’affaire pour Mbappé grâce… à Zinedine Zidane !

