Mercato - ASSE : Les vérités de Julien Sablé sur sa situation à l’ASSE !

Publié le 9 décembre 2021 à 14h15 par T.M.

N’ayant toujours pas trouvé le remplaçant de Claude Puel, l’ASSE a demandé à Julien Sablé d’assurer l’intérim pour la rencontre face à Reims. Une situation évoquée par le principal intéressé.

Après la rencontre face à Rennes, l’ASSE a donc décidé de se séparer de Claude Puel. Etant en quête d’un nouvel entraîneur, les Verts voient les options se multiplier, mais pour le moment, aucun successeur n’a été nommé. Dans le Forez, on ne voudrait d’ailleurs pas faire les choses dans la précipitation et ce jeudi, il a ainsi été annoncé que Julien Sablé allait assurer l’intérim. Samedi, face à Reims, l’ancien adjoint de Puel sera donc aux commandes du banc de touche. Et avant ce rendez-vous, Sablé s’est présenté en conférence de presse.

« Je suis un soldat »