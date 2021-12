Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de tonnerre se confirme avec Georginio Wijnaldum !

Publié le 9 décembre 2021 à 15h30 par T.M.

Arrivé cet été au PSG en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum était très attendu dans la capitale française. Toutefois, le Néerlandais est très loin de répondre aux attentes jusqu’à présent. Au point de déjà envisager un départ à l’occasion du mercato hivernal de janvier ?

Alors que Georginio Wijnaldum semblait promis au FC Barcelone, c’est finalement le PSG qui a réalisé le gros coup en récupérant le Néerlandais, lui qui était libre après la fin de son contrat à Liverpool. Le milieu de terrain de 31 ans a ainsi la première recrue estivale du PSG et il était très attendu étant donné les carences de l’effectif de Mauricio Pochettino dans l’entrejeu. Avec son profil box-to-box, Wijnaldum devait énormément apporter au PSG. Problème, la vérité du terrain n’a clairement pas été celle-là. A chacune de ses apparitions, Wijnaldum n’a pas vraiment séduit. Faisant même les frais de la concurrence, la recrue estivale s’est régulièrement retrouvée sur le banc de touche. Une situation qui n’a pas été simple à vivre pour Georginio Wijnaldum comme il l’avait bien fait savoir. Et face à cela, c’est finalement loin du PSG qu’il pourrait tenter de retrouver le sourire. Ce mercredi soir, la presse britannique a ouvert la porte à un possible départ en prêt de l’ancien de Liverpool durant le mois de janvier. Un scénario qui tend aujourd’hui à se confirmer…

Le départ approche…

Et c’est 90min qui va à son tour dans le sens d’un possible départ de Georginio Wijnaldum durant le mercato hivernal. Cela s’activerait en coulisse pour le joueur du PSG. Le clan Wijnaldum se chercherait un point de chute, les agents du Néerlandais travailleraient ainsi pour cela et il aurait notamment été proposé à plusieurs clubs de Premier League. A peine arrivé, l’ancien de Liverpool pourrait donc déjà repartir et cela ne le dérangerait pas étant donné sa situation au PSG. Et ce n’est pas le club de la capitale qui devrait lui mettre des bâtons dans les roues. Etant donné le gros salaire de Wijnaldum, le PSG ne dirait également pas non à un prêt du milieu de terrain de Pochettino.

… mais pour aller où ?