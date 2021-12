Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nenê ouvre la porte à un retour à Paris !

Publié le 9 décembre 2021 à 15h15 par G.d.S.S.

Ancien joueur majeur du PSG, Nenê avait finalement été contraint de partir peu de temps après le rachat du club par le Qatar. Mais à 40 ans, le milieu offensif brésilien n’exclut pas un retour au Parc des Princes…

Passé par le PSG entre 2010 et janvier 2013, Nenê (40 ans) avait longtemps été un titulaire indiscutable du club de la capitale, mais le milieu offensif brésilien a finalement été contraint de céder sa place aux nouvelles stars attirées par le projet QSI suite au rachat du Qatar en 2011. Vendu à Al-Gharafa en janvier 2013, et passé ensuite par West Ham, Sao Paulo ou encore Fluminense, Nenê porte aujourd’hui les couleurs de Vasco de Gama. Et malgré son âge avancé, il se verrait bien venir faire un dernier tour d’honneur au PSG pour la fin de sa carrière comme il l’indique dans un entretien accordé à So Foot.

« Ce serait beau que je puisse finir au PSG »