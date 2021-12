Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible coup du Real Madrid se précise !

Publié le 9 décembre 2021 à 14h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait dans le collimateur du PSG et du Real Madrid. Alors que les deux clubs seraient considérés comme les grands favoris sur ce dossier, Carlo Ancelotti serait de plus en plus convaincu qu'il raflera la mise.

Alors que son contrat avec Chelsea arrivera à terme le 30 juin, Antonio Rüdiger enflammerait l'Europe. Comme annoncé dernièrement par 90min UK , onze clubs devraient se disputer le recrutement de l'international allemand. En effet, Liverpool, Manchester City, Tottenham, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Leipzig et le PSG, entre autres, seraient prêts à batailler ferme pour s'offrir les services d'Antonio Rüdiger librement et gratuitement à l'été 2022. Et à en croire le média britannique, Leonardo et Carlo Ancelotti tiendraient actuellement la corde sur ce dossier. D'ailleurs, le coach du Real Madrid afficherait actuellement une grande confiance concernant Antonio Rüdiger.

Ancelotti est sûr de lui pour Antonio Rüdiger