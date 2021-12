Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real, Barça... Leonardo lance les grandes manoeuvres pour un coup XXL !

Publié le 8 décembre 2021 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 8 décembre 2021 à 18h37

Lié à Chelsea jusqu’à la fin de la saison, Antonio Rüdiger apparaît comme une cible de choix sur le marché compte tenu de sa situation contractuelle. Le PSG ferait notamment partie des clubs intéressés par l’international allemand, dont le départ semble désormais inéluctable chez les Blues.

Depuis le début de la crise du Covid-19, impactant directement les finances des clubs, le marché des joueurs libres a pris de l’ampleur. Le PSG s’est notamment illustré dans ce domaine lors du dernier mercato estival, en attirant Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. La quête des agents libres va se poursuivre dans les prochains mois, compte tenu des situations contractuelles de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Paul Pogba, mais un autre joueur se retrouve au centre de toutes les convoitises : Antonio Rüdiger. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, le défenseur allemand s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Blues et apparaît logiquement comme une cible de choix à quelques mois de la fin de son bail, incitant Chelsea à s’activer pour sa prolongation. Mais alors que les deux parties ont entamé les discussions il y a plusieurs mois, aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé dans ce dossier, et l’hypothèse d’un départ à l’issue de la saison a clairement pris de l’ampleur.

Onze clubs en lice pour Rüdiger, proche d'un départ

Malgré le forcing effectué par Thomas Tuchel auprès de sa direction pour la prolongation d’Antonio Rüdiger, les négociations patinent, au point que Chelsea se serait désormais résigné à perdre son joueur en juillet prochain. D’après 90min UK , la dernière offre de l'écurie londonienne est encore loin de répondre aux attentes du défenseur de 28 ans, désireux de devenir l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif après ses dernières prestations de haute volée. Le départ de Rüdiger semble donc acté en interne, laissant le champ libre aux très nombreux prétendants. Pas moins de onze clubs se prépareraient à passer concrètement à l’action dès le 1er janvier, date à partir de laquelle le protégé de Thomas Tuchel sera autorisé à s’engager dans le club de son choix en vue du prochain exercice. Liverpool, Manchester City, Tottenham, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Leipzig, ou encore le PSG auraient d’ores et déjà manifesté leur intérêt auprès de l’entourage de l’Allemand, mais deux favoris se dégageraient.

Le PSG et le Real Madrid en pole