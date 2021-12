Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, Zidane voit grand à Paris !

Publié le 9 décembre 2021 à 13h15 par Th.B.

Dans le cadre la succession de Kylian Mbappé, Zinedine Zidane, qui pourrait être amené à remplacer Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, songerait à Karim Benzema, Erling Braut Haaland et Karim Adeyemi d’après la presse ibérique.

En fin de saison, Zinedine Zidane pourrait bien voir le joueur qu’il voulait tant au Real Madrid quitter le club qu’il serait justement susceptible d’avoir rejoint. En effet, le10sport.com vous a révélé le 9 novembre dernier que le PSG songe à se séparer de Mauricio Pochettino afin d’éventuellement nommer Zinedine Zidane à la tête de l’effectif parisien. Les discussions se poursuivraient entre les décideurs du Paris Saint-Germain et le clan Zidane ces derniers jours. Et dans le cadre du prochain mercato estival, le champion du monde 98 activeraient plusieurs pistes pour oublier Kylian Mbappé, dont le contrat à Paris expirera en juin prochain et risquerait de ne pas être renouvelé.

Haaland et Adeyemi seraient des alternatives à Benzema pour Zidane