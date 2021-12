Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va faire deux grosses victimes au Real Madrid !

Publié le 9 décembre 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin au PSG, Kylian Mbappé se rapprocherait dangereusement du Real Madrid. En cas de départ à la Maison-Blanche en 2022, le crack français devrait provoquer les départs conjugués de Marco Asensio et de Rodrygo.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé serait plus que jamais sur le départ. Alors que son contrat court jusqu'au 30 juin, le crack français va changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Et sachant qu'il aimerait signer au Real Madrid, Kylian Mbappé refuserait de parapher un nouveau bail avec le PSG. Déterminé à s'offrir les services du champion du monde français, le Real Madrid devrait sacrifier deux joueurs pour lui faire de la place.

Asensio et Rodrygo poussés vers la sortie par Mbappé ?