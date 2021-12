Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule pour la succession de Mbappé !

Publié le 9 décembre 2021 à 16h15 par Th.B.

Alors que le PSG verrait le Borussia Dortmund le distancer dans la course à la signature de Karim Adeyemi, l’attaquant du RB Salzbourg souhaite un moment de réflexion quant à sa prochaine destination.

Le PSG disposerait d’une opportunité avec une pépite qu’une bonne partie de l’Europe semble s’arracher. En effet, du haut de ses 19 ans, Karim Adeyemi figurerait sur les tablettes du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, mais pas seulement. En effet, le FC Barcelone, le Bayern Munich, le RB Leipzig, le Real Madrid ou encore le Borussia Dortmund seraient sur les rangs. Et il se pourrait que le BvB prenne une longueur d’avance sur le PSG dans la course à la signature de Karim Adeyemi. En effet, Sky Deutschland révélait ces derniers jours que le club de la Ruhr était en pole position pour l’attaquant du RB Salzbourg, en grande partie en raison de la volonté de l’international allemand d’évoluer en Bundesliga afin de mettre toutes les chances de son côté afin d’être appelé par Hans-Dieter Flick pour le Mondial 2022 au Qatar à l’automne prochain.

Des contacts entre le Borussia et Adeyemi qui attend cependant quelques mois pour prendre une décision