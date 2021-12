Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 8 décembre 2021 à 11h15 par T.M.

Désormais, la priorité de Karim Adeyemi pour son avenir irait vers le Borussia Dortmund. De quoi faire réagir le club allemand.

Excellent avec le RB Salzbourg, Karim Adeyemi voit les cadors se presser à sa porte pour tenter de le recruter. Ainsi, dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt du PSG dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé, ou encore du FC Barcelone. Et si le club catalan a longtemps été bien placé pour recruter l’Allemand, le voilà distancé, tout comme le club de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, selon les derniers échos en provenance de l’autre côté du Rhin, Adeyemi voudrait aujourd’hui rejoindre le Borussia Dortmund afin de poursuivre sa carrière en Allemagne.

« S’il recale de plus en plus de personne, bien sûr, nos chances augmentent »