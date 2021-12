Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les cartes sont redistribuées pour l’après-Mbappé !

Publié le 8 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Récemment nommé entraîneur intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick aurait la ferme intention d’attirer Erling Braut Haaland chez les Red Devils bien que l’attaquant du Borussia Dortmund soit la priorité du PSG pour oublier Kylian Mbappé.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien être contraint de dénicher un successeur à Kylian Mbappé sur le marché des transferts. La cause ? Le contrat du champion du monde tricolore qui expirera en juin prochain et l’absence de réelles avancées au niveau d’une éventuelle prolongation. Le10sport.com vous a révélé en août dernier que le PSG faisait d’Erling Braut Haaland le successeur idéal à Mbappé en cas de départ du Français libre de tout contrat. Une tendance confirmée par ESPN ces dernières heures. Cependant, le PSG serait susceptible de livrer un sérieux bras de fer à Manchester United pour l’attaquant du Borussia Dortmund qui pourrait quitter le club l’été prochain via sa clause libératoire de 75M€.

Rangnick pour faire capoter les plans du PSG pour Haaland