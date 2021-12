Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Mbappé a tranché pour sa prochaine destination !

Publié le 8 décembre 2021 à 7h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs à travers l’Europe, et notamment du PSG, Karim Adeyemi afficherait une préférence nette pour son avenir.

À 19 ans, Karim Adeyemi apparaît comme l’un des nouveaux grands espoirs du football européen. Le natif de Munich enchaîne les buts du côté du RB Salzbourg (15 en 26 apparitions cette saison) et devrait faire parler de lui lors du prochain mercato estival. En effet, le neo-international allemand figure sur les tablettes d’un nombre impressionnant de clubs en Europe, à l’instar du PSG, du FC Barcelone, de Liverpool ou encore de l’Atlético de Madrid. Cependant, c’est dans son pays natal que l’on pourrait retrouver Karim Adeyemi la saison prochaine.

Adeyemi privilégie l’Allemagne, mais rejette Leipzig