Mercato - ASSE : Sablé prend sa première grande décision !

Publié le 9 décembre 2021 à 18h10 par D.M.

Chargé d'assurer l'intérim, Julien Sablé a pris une première décision. Le technicien a décidé de confier le brassard de capitaine à Wahbi Khazri.

L’ASSE a enfin communiqué sur l’identité du remplaçant de Claude Puel, mis à pied après la lourde défaite face à Rennes (5-0). Julien Sablé assurera l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau technicien et devrait prendre place sur le banc lors du prochain match de championnat face au Stade de Reims. « Loïc m'a dit "c'est un entraînement" puis "le match de Reims". Je suis la tête dans le guidon pour ce match, je ne pense pas au-delà. On est toujours lié à la performance et aux résultats. Je pense à l'AS Saint-Etienne et au match de Reims. J'ai envie de relever ce challenge, mais je ne peux pas être plus sincère que de dire que je ne pense pas plus loin que ce match » a confié Sablé en conférence de presse.

Khazri nouveau capitaine de l'ASSE