Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Khazri s’enflamme pour le retour de Loïc Perrin !

Publié le 9 décembre 2021 à 16h10 par T.M.

Après avoir fait toute sa carrière de joueur à l’ASSE, Loïc Perrin fait son retour chez les Verts en tant que dirigeant. Et ce pour le plus grand bonheur de Wahbi Khazri.

A l’ASSE, Loïc Perrin est une légende. Formé chez les Verts, l’ancien défenseur central a fait toute sa carrière dans le Forez. Une aventure qui s’est toutefois arrêtée en 2020. Si Perrin a ainsi raccroché les crampons, il n’a toutefois pas tourné la page ASSE. Il l’avait annoncé, il ferait un jour ou l’autre son retour au sein du club stéphanois et intégrerait l’organigramme. Cela est aujourd’hui une réalité puisque Loïc Perrin a été nommé ces derniers jours coordinateur sportif.

« J'espère qu'il va nous aider »