Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une piste se confirme pour oublier Claude Puel, mais…

Publié le 9 décembre 2021 à 11h10 par T.M.

Le successeur de Claude Puel est toujours recherché à l’ASSE. Et l’heureux élu pourrait pourquoi pas se nommer Frédéric Hantz.

Après s’être séparé de Claude Puel, l’ASSE se cherche désormais un nouvel entraîneur. Qui viendra s’asseoir sur le banc stéphanois pour le reste de la saison ? Pour le moment, ce dossier n’est toujours pas bouclé, bien qu’on y verrait plus clair. Comme l’explique Le Progrès ce jeudi, David Guion ne viendra pas à l’ASSE étant donné ses demandes, tandis que les discussions se poursuivraient en coulisse avec Pascal Dupraz. Mais outre l’ancien du TFC, il y aurait d’autres options pour les Verts.

L’option Hantz !