Mercato - ASSE : Les Verts préparent un nouveau recrutement à 0€ !

Publié le 9 décembre 2021 à 12h10 par D.M.

L'ASSE espère accueillir des renforts lors du prochain mercato hivernal, mais sans dépenser le moindre centime. Des prêts pourraient être conclus en janvier prochain.

Le prochain mercato hivernal tombe à pic pour l’ASSE. En grande difficulté depuis le début de la saison, le club stéphanois va voir plusieurs de ses joueurs disputer la Coupe d’Afrique des nations en janvier prochain. Wahbi Khazri (Tunisie), Denis Bouanga (Gabon), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun) sont concernés. Un coup dur pour l’ASSE, qui va tenter de se renforcer avec des moyens limités.

L'ASSE veut boucler des prêts