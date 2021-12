Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reporte sa décision dans ce dossier chaud !

Publié le 9 décembre 2021 à 19h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Leandro Paredes va encore devoir patienter avant de savoir ce que le PSG compte faire à son sujet.

C'est l'un des dossiers chauds qu'auraient lancé Leonardo. Bien décidé à boucler plusieurs prolongations de contrat dans les prochaines semaines à l'image de celle de Kylian Mbappé bien évidemment, mais également de Xavi Simons, Marquinhos ou encore Angel Di Maria, le directeur sportif du PSG discuterait également avec l'entourage de Leandro Paredes selon différentes sources alors que le contrat de l'Argentin s'achève en juin 2023.

Décision en fin de saison pour Paredes