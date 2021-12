Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler un très gros dossier !

Publié le 9 décembre 2021 à 18h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria dispose toutefois d'une option pour une saison supplémentaire. Et tout laisse à croire qu'elle sera levée.

Arrivé en 2015 au PSG, Angel Di Maria n'a jamais caché son bonheur d'évoluer à Paris. Récemment, le Fideo confirmait d'ailleurs sa volonté d'honorer son contrat. « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », expliquait-il au micro de TNT Sports . Cela passe donc par un accord pour lever l'option dans son contrat pour une saison supplémentaire.

Accord verbal avec Di Maria ?