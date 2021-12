Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour son premier coup hivernal !

Publié le 9 décembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Alors que Jordan Amavi pourrait quitter Marseille cet hiver, l'OM se serait mis en quête d'un remplaçant et aurait jeté son dévolu sur Sergio Gomez, sous contrat avec Anderlecht. Un profil offensif, valorisé entre 5 et 6M€.

Présent en conférence de presse il y a quelques jours, Jorge Sampaoli a été cash. L’entraîneur de l’OM a confirmé qu’il ne comptait pas sur Jordan Amavi et a ouvert la porte à un départ cet hiver : « Jordan ou d'autres ont le droit, s'ils le veulent, de chercher une porte de sortie (cet hiver). L'entraîneur aussi a le droit de le penser. L'important c'est que le joueur progresse, c'est une responsabilité de l'entraîneur. Si on n'y arrive pas, peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres ces prochaines semaines. Certains joueurs ne se sont pas bien adaptés, c'est un processus ». Actif lors du dernier mercato estival, le club marseillais va tenter de recruter son remplaçant en janvier prochain et aurait déjà ciblé un joueur. A en croire les informations de la Dernière Heure , l’OM aurait coché le nom de Sergio Gomez, sous contrat jusqu’en 2025 avec Anderlecht. Récemment, la presse anglaise a aussi évoqué l’intérêt de Manchester United, mais aussi de l’Inter, de l’Ajax, Villarreal, de Rennes, du LOSC, et de l’AS Monaco. Un profil offensif, qui pourrait correspondre au style de jeu prôné par Jorge Sampaoli.

« On sent quand même qu’il a été formé à la Masia »

Journaliste pour Walfoot, Florian Holsbeek a présenté le profil de Sergio Gomez, passé par le FC Barcelone avant de s’envoler vers le Borussia Dortmund, et donc la Belgique. « Ce que l’on pense de Sergio Gomez en Belgique, c’est que c’est un joueur très appliqué. Il est très intelligent, il a une énorme capacité à prendre la bonne décision dans les zones de finition. On sent quand même qu’il a été formé à la Masia, même s’il n’y a fait que 3 saisons après avoir fait ses classes à l’Espanyol (…) Il joue très haut, et il a été embêté sur certaines rencontres si son adversaire direct a de la vitesse et peut le prendre dans son dos. Mais sur 8 rencontres sur 10 c’est un excellent joueur, il pourrait peser un peu plus sur le jeu. C’est le meilleur passeur de son équipe avec 7 passes décisives et 5 buts. C’est un joueur appliqué qui sait respecter les consignes, il peut jouer seul sur son côté dans une défense à 5 ou à 4. Par contre il ne va jamais dans l’axe, il reste toujours collé à la ligne, c’est là qu’il est le plus fort » a-t-il confié dans un entretien accordé à Football Club Marseille .

L'OM connaît le prix pour Sergio Gomez