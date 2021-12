Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande promesse formulée à Xavi pour le recrutement ?

Publié le 9 décembre 2021 à 17h00 par T.M.

En étant éliminé de la Ligue des Champions, le FC Barcelone est tombé bien bas. Néanmoins, Joan Laporta entend bien retrouver les sommets rapidement.

Le parcours en Ligue des Champions s’arrête donc là pour le FC Barcelone. Désormais, c’est en Europa League que le club catalan va évoluer, ce qui est loin d’être habituel pour le Barça. De quoi marquer la gravité de la situation actuelle et l’ampleur du chantier de Xavi pour remettre son équipe sur le droit chemin. Toutefois, ce n’est pas avec l’équipe actuelle que l’entraîneur de Barcelone va réussir à inverser la tendance. Il va donc falloir changer les choses en interne et pour cela, Xavi pourra compter sur l’appui de Joan Laporta.

Un grand changement se prépare !