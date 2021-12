Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a les idées claires pour l’avenir de Xavi Simons !

Publié le 9 décembre 2021 à 11h45 par T.M.

Alors que l’incertitude plane concernant l’avenir de Xavi Simons, lui qui est en fin de contrat, le PSG voudrait absolument conserver sa pépite.

Ces dernières années, de nombreuses pépites du PSG ont fait leurs valises pour aller exploser ailleurs. Xavi Simons s’ajoutera-t-il à cette liste ? Actuellement, l’ancien talent du FC Barcelone est dans sa dernière année de contrat et le spectre d’un départ libre en fin de saison est là. Les rumeurs se font d’ailleurs de plus en plus nombreuses à propos de celui qui n’entre pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino actuellement, étant annoncé à Barcelone ou encore chez les Glasgow Rangers. Xavi Simons pourrait donc continuer sa carrière loin du PSG, à moins qu’il ne choisisse d’y prolonger son aventure…

« Le PSG veut continuer avec lui »