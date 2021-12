Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tenté un incroyable coup avec Coutinho !

Publié le 8 décembre 2021 à 14h00 par A.D.

A la peine au FC Barcelone, Philippe Coutinho est devenu indésirable. A tel point que Joan Laporta aurait tenté de l'envoyer à Manchester United. Toutefois, les Red Devils ne souhaiteraient pas accueillir Philippe Coutinho à Old Trafford.

Pour oublier Neymar, le FC Barcelone a cassé sa tirelire. Après avoir recruté Ousmane Dembélé pour environ 135M€ à l'été 2017, le club catalan aurait déboursé la même somme pour Philippe Coutinho en janvier 2018. Toutefois, aucune de ces deux recrues n'a été rentable. En effet, ni Ousmane Dembélé, ni Philippe Coutinho, n'a réussi à s'acclimater au Barça et à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature. Une situation qui aurait pu provoquer leur départ à plusieurs reprises, mais le FC Barcelone n'aurait pas trouvé preneur. Et en ce qui concerne Philippe Coutinho, Joan Laporta aurait même tenté de négocier une transaction avec Manchester United.

Xavi aurait proposé Coutinho à Manchester United, mais...