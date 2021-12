Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça repart de plus belle pour ce gros coup à 0€ de Xavi !

Publié le 9 décembre 2021 à 16h00 par A.D.

Alors qu'il souhaiterait se débarrasser de Marc-André Ter Stegen, Xavi aurait déjà identifié son successeur : Andre Onana. Le gardien de l'Ajax plairait particulièrement au coach du FC Barcelone et pourrait lui permettre d'alléger sa masse salariale.

Symbole de la déroute du Barça face au Bayern ce mercredi soir, Marc-André Ter Stegen pourrait être sacrifié par Xavi en 2022. D'après El Nacional , le coach du FC Barcelone ne serait plus du tout fermé à l'idée de vendre son gardien de but. A en croire le média catalan, Xavi aimerait boucler le transfert de Marc-André Ter Stegen avant que sa cote ne baisse davantage. Et pour assurer la succession de l'international allemand, le Barça souhaiterait miser sur Andre Onana, un joueur beaucoup moins cher.

Andre Onana, le digne héritier de Marc-André Ter Stegen ?