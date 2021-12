Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans le dossier Cavani pour le Barça !

Publié le 9 décembre 2021 à 15h00 par Th.B.

Bien que son temps de jeu ait diminué à Manchester United, ce qui aurait pu faire les affaires du FC Barcelone pour un transfert cet hiver, Edinson Cavani demeurerait satisfait de sa situation chez les Red Devils…

Le FC Barcelone pourrait apporter de gros changements à l’effectif entraîné par Xavi Hernandez à l’occasion du prochain mercato hivernal. En effet, l’élimination prématurée au stade de la phase de poules de la Ligue des champions inciterait l’entraîneur du FC Barcelone à injecter du sang neuf cet hiver et surtout à trouver le moyen de se séparer de certains poids morts de l’effectif. Selon AS, la volonté première de Xavi serait d’acter pas moins de trois départs en janvier. Des décisions drastiques devraient être prises et dans le sens des arrivées, l’option Edinson Cavani serait prise en considération selon différentes sources. Un complément sportif et une bonne affaire financière puisque son contrat à Manchester United arrivera à expiration en fin de saison.

Cavani serait heureux à Manchester United…