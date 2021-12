Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une première désillusion pour Xavi pour cet hiver ?

Publié le 9 décembre 2021 à 13h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone en pincerait pour Andreas Christensen, le défenseur central de Chelsea sous contrat jusqu’à la fin de la saison, figurerait également sur les tablettes du Milan AC en quête de renforts dans ce secteur de jeu pour pallier la blessure de Simon Kjaer.

Mercredi soir, le FC Barcelone s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich sur le score de 3 buts à 0 et a vu son dernier espoir de voir les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions s’envoler. Reversé en Ligue Europa, Xavi Hernandez a fait savoir à Tv3 qu’il avait la ferme intention de remporter la C3 en fin de saison. D’ailleurs, à l’occasion du mercato hivernal, l’entraîneur du FC Barcelone prévoirait de se séparer de trois joueurs du club culé. Et dans le sens des arrivées, Xavi aurait plusieurs idées à explorer sur le marché à l’instar de la piste menant à Andreas Christensen dont le contrat à Chelsea expirera en juin prochain.

Le Milan AC veut faire de l’ombre au Barça pour Christensen