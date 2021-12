Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a tout prévu pour son départ !

Publié le 5 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria a bien l'intention de disputer une dernière saison au PSG avant de retourner à Rosario.

Comme il le répète depuis plusieurs semaines, Angel Di Maria a bien l'intention de rester une saison supplémentaire au PSG. Sous contrat jusqu'en juin prochain, il dispose d'une option pour une saison supplémentaire qui sera probablement activée. « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », assure le Fideo à TNT Sports . Un départ en 2023 est donc prévu, et après, l'Argentin sait déjà où il évoluera après le PSG.

Prolongation puis retour à Rosario