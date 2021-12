Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Pochettino ne quittera jamais le PSG !

Publié le 9 décembre 2021 à 18h15 par A.M. mis à jour le 9 décembre 2021 à 18h18

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Marquinhos discuterait d'une prolongation de contrat, ce qui pourrait le lier à Paris pour de très nombreuses saisons.

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est, derrière Marco Verratti, le plus ancien joueur de l'effectif actuel. Et alors qu'il n'avait que 19 ans lorsqu'il a débarqué à Paris, le Brésilien est aujourd'hui une référence mondiale à son poste et s'est imposé comme le capitaine du PSG. A tel point qu'il se ferait bien y rester toute sa carrière. « Oui pourquoi pas. Même si on sait comment est le foot… Tu peux avoir envie de rester mais parfois ce n’est pas possible. Il faut être bon déjà, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club », confiait-il au podcast « Hors Terrain » disponible sur Amazon Music .

Marquinhos, futur parisien à vie ?