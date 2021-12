Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le verdict est tombé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 9 décembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est partagé entre une prolongation de contrat, un départ libre et gratuit à l'été 2022, et un transfert au mois de janvier. Alors que le Barça est déjà éliminé de la Ligue des Champions, l'attaquant français devrait opter pour un départ à 0€ le 1er juillet.

Lors de l'été 2017, le FC Barcelone a essuyé une terrible perte. En effet, le PSG a frappé un grand coup sur le marché en arrachant Neymar au Barça. Alors que la star brésilienne disposait d'une clause libératoire de 222M€, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à la lever, après avoir trouvé un accord contractuel avec le joueur. Pour pallier le départ de Neymar, le FC Barcelone s'est offert les services de deux joueurs qui excellaient dans leurs clubs respectifs : Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) en été et Philippe Coutinho (Liverpool) en janvier 2018. Et malgré les 270M€ dépensés au total pour les deux joueurs, le Barça n'a jamais réussi à combler le vide laissé par Neymar.

Ousmane Dembélé condamné à partir à cause de la déroute en LDC ?

En ce qui concerne Ousmane Dembélé, il n'est jamais parvenu à s'imposer au FC Barcelone à cause de ses blessures à répétition. Une situation qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises. Toutefois, le Barça n'a jamais trouvé un club disposé à assumer le transfert d'Ousmane Dembélé. Et après avoir manqué plusieurs occasions de vendre l'attaquant de 24 ans, l'écurie blaugrana se retrouve aujourd'hui dos au mur car son numéro 7 sera en fin de contrat le 30 juin. Ainsi, pour éviter un départ libre et gratuit d'Ousmane Dembélé, Joan Laporta tenterait le tout pour le tout pour le prolonger. Cependant, le président catalan n'arriverait pas à faire plier l'ancien du Borussia Dortmund. Et malheureusement pour lui, les dés seraient déjà jetés pour Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé destiné à quitter le Barça librement le 1er juillet ?