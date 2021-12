Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alba, Barcelone… Cette révélation sur un joli coup tenté par Longoria !

Publié le 10 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

En quête d'un latéral gauche, l'OM s'intéresserait à Sergio Gomez, un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer au FC Barcelone après être passé par la Masia.

Dans les prochaines semaines, la priorité de l'OM sera de recruter un nouveau latéral gauche afin de compenser le probable départ de Jordan Amavi sur le quel ne compte par Jorge Sampaoli. Dans cette optique, le Sun et La Dernière Heure assurent que Pablo Longoria s'intéresse notamment à Sergio Gomez, latéral très offensif d'Anderlecht, passé par La Masia du FC Barcelone. Florian Holsbeek, journaliste belge indépendant qui officie pour le site walfoot.be , présente le joueur.

«On sent quand même qu’il a été formé à la Masia»