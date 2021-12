Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé au coeur d’une opération surprenante ?

Publié le 10 décembre 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semble peiner à trouver un terrain d’entente avec les représentants d’Ousmane Dembélé au niveau d’une prolongation de contrat, le Bayern Munich compterait indirectement mettre son grain de sel dans cette opération pour ses propres intérêts. Explications.

Cela fait à présent plusieurs semaines que le feuilleton Ousmane Dembélé anime l’actualité du FC Barcelone. Néanmoins, et ce malgré les éloges du président Joan Laporta, de l’entraîneur Xavi Hernandez ou de la dernière recrue en date Dani Alves, aucune réelle avancée ne serait à signaler entre le FC Barcelone et le clan Dembélé au niveau d’une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2022. Pire, certains clubs prépareraient déjà leurs offensives pour le mois de janvier afin de le recruter sans verser la moindre indemnité de transfert à la prochaine intersaison. Et bien que le FC Barcelone ne perd pas espoir comme cela a été dit par son directeur exécutif Mateu Alemany et le président Joan Laporta, il se pourrait que le Bayern Munich se serve de ce dossier afin de mener à bien une opération délicate.

Le Bayern utiliserait Dembélé pour prolonger Coman !