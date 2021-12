Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes annonces de Raiola sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 10 décembre 2021 à 14h15 par T.M.

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba doit faire un choix important pour son avenir. Mino Raiola a donc fait le point pour le Français.

Une fois n’est pas coutume, le cas Paul Pogba anime le marché des transferts. Finalement resté à Manchester United à l’été, le Français pourrait toutefois partir d’ici peu. En effet, le joueur de Rangnick est en fin de contrat et pourra dès le 1er janvier s’engager avec un nouveau club. De quoi intéresser du monde, à l’instar notamment du PSG. D’ailleurs, Pogba croulerait sous les offres si l’on en croit les propos de son agent, Mino Raiola.

« On verra ce qui est le mieux pour lui »